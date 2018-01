A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira, 8, a 4ª fase da Operação Cui Bono. O ex-ministro Geddel Vieira Lima foi preso dias após a descoberta do bunker com R$ 51 milhões. O encarceramento do peemedebista foi autorizado pelo juiz da 10ª Vara Federal, Vallisney de Oliveira.

Documento DE VOLTA PARA A CADEIA Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar PDF E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.