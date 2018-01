A decisão que manda Roger Abdelmassih de volta para a prisão Leia a íntegra da ordem do desembargador José Raul Gavião de Almeida, da 6.ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tira do regime domiciliar o médico condenado a 181 anos por 48 estupros contra 37 mulheres