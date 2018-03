A decisão que manda bloquear os bens de Adriana Ancelmo

O juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, bloqueou os imóveis em nome da advogada Adriana Ancelmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, e de seu escritório Ancelmo Advogados. O magistrado acolheu pedido do Ministério Público Federal, que suspeita que a ex-primeira-dama participou em esquema de lavagem de dinheiro obtido através de supostas propinas pagas ao ex-governador.

Documento BENS BLOQUEADOS PDF

Adriana Ancelmo foi conduzida coercitivamente pela Polícia Federal na Operação Calicute, em 17 de novembro. Ao mandar bloquear os bens da advogada, o juiz Bretas apontou que ‘as investigações relacionaram o nome de Adriana Ancelmo a vários episódios de repasse de dinheiro pelos demais investigados, assim como por empresas relacionadas à investigação’.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Além do que, foram verificadas algumas atitudes suspeitas na sua atuação como advogada, através do seu escritório de advocacia, motivo pelo qual foi determinada a sua condução coercitiva à Polícia Federal para a prestação de esclarecimentos. Na mesma ocasião, foi determinada a realização de busca e apreensão em seu escritório de advocacia, Ancelmo Advogados”, afirmou.

Segundo o magistrado, ‘a princípio não foi verificada a necessidade de decretação de medidas assecuratórias em face da investigada’.

“No entanto, com o aprofundamento das investigações, foi identificada a participação mais efetiva da investigada Adriana Ancelmo na atividade da suposta organização criminosa. Motivo pelo qual, tornou-se medida necessária a decretação do bloqueio de seus bens imóveis, em especial no que diz respeito à aquisição de grande quantidade de joias de altíssimo valor, normalmente em dinheiro vivo, pela própria investigada ou por interpostas pessoas, nas principais joalherias do Rio de Janeiro”, anotou.