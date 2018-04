A decisão que barra quadro de Serra por R$ 85 mil nos Bandeirantes

O juiz da 15ª Vara da Fazenda Pública Evandro Carlos de Oliveira barrou liminarmente o quadro de R$ 85 mil do ex-governador José Serra (PSDB) no Palácio dos Bandeirantes.

O retrato de Serra, que foi governador entre 2007 e 2010, foi encomendado com inexigibilidade de licitação para ficar exposto na galeria de todos os mandatários paulistas no primeiro andar do Bandeirantes.

A decisão que suspendeu o contrato provisoriamente foi revelada pela coluna da jornalista Sônia Racy.

Documento decisão PDF

A ação popular contra o quadro de Serra no Palácio dos Bandeirantes foi movida pelo advogado Carlos Alexandre Klomfahs.