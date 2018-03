A decisão judicial na Operação Conclave

Em 19 páginas, o juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10.ª Vara Federal em Brasília, ordenou a deflagração da Operação Conclave – investigação conjunta da Polícia Federal e da Procuradoria da República sobre supostas fraudes na aquisição de ações do Banco Panamericano pela Caixa Participações S.A. (CaixaPar), em 2009

Nesta quarta-feira, 19, cerca de 200 policiais federais saíram às ruas desde muito cedo para cumprir 46 mandados de busca e apreensão expedidos por ordem de Vallisney.

Ao acolher pedido da PF e da Procuradoria para quebra dos sigilos bancário e fiscal, buscas e apreensões e também o afastamento do sigilo de emails dos alvos da Conclave, o juiz federal destacou.

“Vejo presente a plausibilidade jurídica de grande parte dos pedidos, diante de fortes elementos indiciários de delito na operação entre a CaixaPar e o Banco Panamericano, além de prática lesiva ao sistema financeiro, pelo fato de ter havido investimento em banco deficitário e ‘falido’, que recebeu cerca de R$ 740 milhões. E o periculum in mora, pela necessidade urgente da busca de prova que corre o risco de desaparecer em razão do tempo, em especial prova junto às instituições envolvidas ou de posse de pessoas investigadas diante da fraude ou temeridade e outros delitos em que foram vítimas as instituições públicas, como a Caixa Econômica.”