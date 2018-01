A decisão do desembargador que mantém veto ao aumento de mais de 26% dos vereadores de SP

O desembargador Spoladore Dominguez, da 13.ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, rejeitou recurso – agravo de instrumento – da Câmara paulistana contra contra a decisão do Fórum da Fazenda Pública em ação popular que barrou aumento de 26,3% para os 55 vereadores da Casa.

Documento O QUE DECIDIU O DESEMBARGADOR PDF

A ação popular é de autoria da bancária Juliana Publio Donato de Oliveira. Ela conseguiu liminar para para suspender os efeitos da Resolução 01/2016 da Mesa Diretora da Câmara que aumentou os subsídios dos vereadores, fixando-os em R$ 18.991,68 – os parlamentares recebem R$ 15.031,76.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Juliana também entrou com uma ação pedindo para ser aceita como amicus curiae na ADI da Ordem dos Advogados do Brasil que também pede cassação do aumento dos vereadores paulistanos.

A liminar que barra o aumento foi dada pelo juiz Alberto Alonso Muñoz, no dia 25 de dezembro, a pedido de Juliana, representante dos trabalhadores no Conselho de Administração do Banco do Brasil e integrante do MAIS (Movimento por uma Alternativa Independente Socialista).

Contra a liminar, a Câmara recorreu. alegando: a) a inadequação da ação popular como via substituta da ação direta de inconstitucionalidade; b) usurpação de competência do Órgão Especial do Tribunal de Justiça; c) a ausência de legitimidade para o controle de constitucionalidade do Juízo originário; d) a ausência de fumus boni juris

Nesta sexta 13, o desembargador Spoladore Dominguez concluiu pela ausência do ‘risco de dano grave e de difícil reparação’ e indeferiu o pedido de efeito suspensivo ‘sem prejuízo de análise mais aprofundada, após a implementação do contraditório, por ocasião do julgamento deste recurso’.

COM A PALAVRA, A CÂMARA DOS VEREADORES

A Procuradoria-Geral da Câmara vai aguardar julgamento colegiado.