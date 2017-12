A decisão de Gilmar Mendes que autoriza nova investigação contra Aécio

Nesta segunda-feira, 6, o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes determinou a abertura do segundo inquérito contra o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, por suspeita de atuar para maquiar os dados do Banco Rural na CPI dos Correios, presidida pelo ex-senador e delator Delcídio Amaral, para proteger os envolvidos no escândalo do mensalão do PSDB em Minas Gerais.

Além dele, também entram na mira da Procuradoria-Geral da República neste episódio o deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP), o ex-vice governador de Minas Gerais Clésio Andrade, já réu em outra denúncia do mensalão “mineiro” envolvendo a campanha à reeleição de Eduardo Azeredo, em 1998, e o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PMDB).

Aécio já é investigado em outro inquérito no Supremo por suspeita de receber propinas em um esquema de corrupção na estatal de energia Furnas.

