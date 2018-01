A decisão de Fachin que deu mais cinco dias para a PF investigar Temer

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, concedeu mais cinco dias de prazo para a conclusão de investigações no Inquérito 4483, no qual são investigados o presidente da República, Michel Temer, e o ex-deputado federal Rocha Loures (PMDB-PR). A decisão atendeu a pedido feito pela Polícia Federal.

Na mesma decisão, o ministro determinou a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre pedido feito pela defesa do presidente Michel Temer, no qual requer o arquivamento do inquérito. Para esta manifestação, determinou igualmente o prazo de cinco dias.

No pedido, a defesa do presidente alega que faltam à acusação elementos probatórios mínimos para fundamentar a propositura de uma denúncia, e requer a remessa dos autos à PGR para que promova o arquivamento do inquérito.