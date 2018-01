A contabilidade do delator de Michel Temer Inquérito do 'Quadrilhão do PMDB' na Câmara, que embasou a última flechada do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot contra o presidente, tem capítulo à parte para decifrar os pagamentos do corretor Lúcio Funaro supostamente em favor dos peemedebistas