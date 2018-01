A carta de Palocci ao PT Em texto enviado à presidente do partido, Gleisi Hoffmann, ex-ministro diz que 'chegou a hora da verdade'; referindo-se a Lula, ele desafiou: "até quando vamos fingir acreditar na autoproclamação do 'homem mais honesto do País' enquanto os presentes, os sítios, os apartamentos e até o prédio do Instituto (!!) são atribuídos à Dona Marisa?'