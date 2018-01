A cada cinco segundos um novo processo chega à Justiça

Por Julia Affonso e Fausto Macedo

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cada cinco segundos um novo processo chega às varas e fóruns judiciais do País. A informação é da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), mais importante e influente entidade da toga que lança em Brasília nesta quarta-feira, 9, o Placar da Justiça – índex com os maiores litigantes do Distrito Federal, os setores que mais congestionam a Justiça, número de processos que emperram os tribunais e ações que poderiam ser evitadas.

O placar vai mostrar, também, o valor da economia para o País caso não houvesse congestionamento da Justiça. Os tribunais estimam em 100 milhões as ações em curso em todo o País.

De acordo com a metodologia desenvolvida pela AMB, a estimativa é de que um novo processo chegue às varas e fóruns do País a cada cinco segundos. O Placar da Justiça é um contador digital instalado em Brasília para conscientizar e esclarecer os cidadãos sobre o número de processos que chegam ao Judiciário e quantas ações poderiam ser evitadas ‘se importantes setores de serviços regulados cumprissem e respeitassem a legislação’.

O placar vai ficar em frente ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJ/DFT). Os dados serão divulgados pelo presidente da AMB, João Ricardo Costa, e pelo vice institucional da entidade, Sérgio Junkes.