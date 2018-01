Ministra Laurita nega liberdade a Palocci Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, rejeitou o pedido do ex-ministro dos governos Lula e Dilma para recorrer em liberdade de sentença do juiz federal Sérgio Moro, que impôs ao petista 12 anos e dois meses por corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato