Delator diz que Youssef falou em pagamento de R$ 200 mil a Randolfe

Em delação premiada, Carlos Alexandre de Souza Rocha, um dos entregadores de dinheiro de Alberto Youssef, disse que o doleiro mencionou um pagamento de R$ 200 mil ao senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). De acordo com o delator, entre 2012 e 2013, percebeu preocupação de Youssef com relação a uma movimentação no Congresso para criação de uma CPI da Petrobras e o doleiro afirmou que estava “controlando o problema”. O “controle” da situação passaria, segundo o delator, pelo pagamento de propina.

“Ceará, todo mundo come bola!”, disse Youssef ao entregador de dinheiro, segundo ele. Na conversa, o entregador de dinheiro disse, então, que “achava que havia gente séria no Congresso” e mencionou o senador Randolfe Rodrigues. Na sequência, Youssef teria respondido, segundo o delator: “Para esse aí já foram pagos R$ 200 mil”.

Documento LEIA A ÍNTEGRA DAS DELAÇÕES DE CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA PDF

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Que o declarante, surpreso, perguntou a Alberto Youssef: ‘Você tem certeza? Aquele do ‘oclinho’, do PSOL?’; Que Youssef respondeu: ‘Absoluta, Ceará’”; consta na delação de Rocha, em referência ao partido anterior do senador. O delator disse não saber se o valor foi efetivamente pago ao senador e afirmou que nunca entregou dinheiro para o político.

COM A PALAVRA, SENADOR RANDOLFE

“A declaração dada pelo delator Carlos Alexandre Rocha, de que teria ouvido de seu chefe, o doleiro Alberto Youssef, que o Senador Randolfe recebeu recursos da UTC Engenharia é falsa, descabida, caluniosa e irresponsável. O próprio Alberto Youssef jamais trouxe, nas dezenas de vezes que depôs à Polícia Federal, qualquer menção ao nome de Randolfe. O Senador Randolfe jamais teve qualquer contato com os envolvidos e o próprio delator afirma, em mesmo depoimento, que “não sabe se esse valor foi efetivamente pago”, que “nunca entregou dinheiro para Randolfe nem o viu”.O Senador Randolfe não medirá esforços para apurar a origem e a motivação de tais declarações, feitas e divulgadas justamente no período em que se destaca em ações de combate a corrupção e de apoio às investigações da operação Lava Jato. Vale lembrar que partiu de Randolfe e de seu partido, a Rede Sustentabilidade, a representação contra o senador Delcídio do Amaral no conselho de ética do Senado e contra o presidente da câmara, Eduardo Cunha junto ao Ministério Público Federal.Medidas judiciais serão tomadas para que se reparem os danos provocados à imagem e a honra de quem, desde o início de sua vida parlamentar, sempre lutou contra a corrupção.”

A