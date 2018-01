Capa da ‘Piauí’ de janeiro mostra beijo entre Temer e Cunha

A capa da revista Piauí de janeiro traz a ilustração de um beijo entre o vice-presidente Michel Temer e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Com a mão esquerda, Cunha cola nas costas de Temer um adesivo com a inscrição “Fora Dilma”. A obra é da artista russa Nadia Khuzina, radicada na Califórnia (EUA), editora de um blog de charges políticas e colaboradora da publicação brasileira.

A ilustração do beijo entre Temer e Cunha é inspirada na cena em que o líder soviético Leonid Brejnev e o então presidente da extinta Alemanha Oriental (RDA), Erich Honecker, se cumprimentam com o beijo adotado pelos regimes comunistas no século passado, após uma solenidade de celebração dos 30 anos da RDA, em 1979. A imagem ficou mundialmente conhecida com o grafite no muro de Berlim feito pelo também russo Dmitri Vubrel, chamado “Meu Deus, Me Ajude a Sobreviver a esse Amor Fatal” e também conhecido como “Beijo Fraterno”.