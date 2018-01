Dirceu é levado para Superintendência da PF em Brasília

Por Dida Sampaio e Talita Fernandes

Brasília – O ex-ministro José Dirceu foi levado para a Superintendência da Policia Federal em Brasília. Depois de ter prisão preventiva decretada pelo juiz Sérgio Moro, que conduz a Operação Lava Jato na 1a instância, o ex-ministro deixou sua casa na manhã desta segunda-feira (3) levado por quatro agentes da Polícia Federal. Dois carros da PF deixaram a casa de Dirceu, no Lago Sul em Brasília, às 7h58. O ex-ministro cumpria prisão em regime aberto após ter sido acusado no julgamento do mensalão.

Ele foi levado à Superintendência da Polícia Federal em Brasília e aguarda definição do Supremo Tribunal Federal (STF) para que seja transferido para Curitiba, para onde estão sendo levados os demais presos da Lava Jato. Como Dirceu cumpre pena por resultado de julgamento do STF, ele depende de autorização da Corte para ser transferido.

O ex-ministro deixou sua residência vestindo uma camisa azul, calça social e terno e não foi algemado. Ele aparentava tranquilidade e foi levado no banco de trás de uma caminhonete da PF. Dois carros caracterizados da Policia entraram na garagem da casa do ex-ministro para levá-lo.