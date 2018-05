Termômetro

Ao decidir questionar no Supremo o processo de impeachment na véspera da votação no plenário da Câmara, o governo consolidou definitivamente a sensação de que vai perder, e perder por muito. Se estivesse seguro, com número suficiente de votos para vencer, qual o sentido de entrar na Justiça e de tentar suspender o processo?

No Congresso, a oposição já contabilizava 358 votos na quarta-feira e acha que, pelo “efeito manada”, a tendência é de aprovação do impeachment por mais de 370 votos. Esse efeito começou com o relatório do deputado Jovair Arantes, aprofundou com a derrota do governo na Comissão e explodiu com a decisão do PP de pular fora do barco de Dilma e mergulhar no impeachment.

Com o fim da esperança de um governo PT-PP para substituir o do PT-PMDB, um partido médio atrás do outro abandonou Dilma, até que os pequenos seguissem no mesmo caminho, com seus cerca de 30 votos. A margem de manobra e o universo para Lula captar votos ficou dramaticamente restrito, enquanto o vice Michel Temer dava mostras claras de que o mundo político fareja nele a expectativa de poder.

Além de bater às portas do Supremo, agora o governo vive a situação desesperada de buscar voto no corpo a corpo, homem a homem. O varejão dos partidos virou o varejinho dos deputados. Convenhamos, parece coisa de quem sabe que vai perder.