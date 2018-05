Pena que eu não contei, mas fiquei impressionada com a fila de carros oficiais que já estavam lá e que continuavam entrando, um atrás do outro, no Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente Michel Temer. Definitivamente, o mundo político considera real a possibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff e a posse de Michel Temer. Às vésperas da votação no plenário da Câmara, a romaria ao Jaburu pode indicar uma tendência.