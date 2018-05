O vice-presidente Michel Temer já decidiu que o PPS e o DEM terão ministérios caso ele assuma a Presidência em meados de maio, com o afastamento de Dilma Rouseff. Os nomes do PPS são Raul Jungmann para Defesa e/ou Cristovam Buarque para Cultura. No DEM, os favoritos são os deputados José Carlos Aleluia (BA) e Mendonça Filho (PE).