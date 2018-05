Para onde vai a fila

A oposição tem pressa para votar o impeachment no plenário da Câmara, mas o governo, ao contrário, faz de tudo para tentar adiar o resultado. Isso já diz muito de como está o clima político a dias da decisão. A oposição está mais confiante, o governo tem medo do que está para acontecer no domingo.

Nenhum dos dois lados tem segurança sobre o placar, mas os fatos, nesta reta final, têm sido ostensivamente favoráveis ao afastamento de Dilma. Os partidos que vêm se manifestando desde a semana passada são na maioria pró-impeachment, os setores majoritários da sociedade também. Já os partidos mais “trabalhados” pelo Planalto não parecem nada confiáveis.

O PSD é governista? E o PP? Oficialmente, sim, mas os parlamentares dos dois parecem estar, um a um, virando as costas para Dilma. E sem se ouvir uma condenação pública e clara de suas cúpulas – que, aliás, já fazem fila à porta do vice Michel Temer.