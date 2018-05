Nervos à flor da pele

O presidente do PP, Ciro Nogueira, telefonou às 4:15h, em plena madrugada, portanto, para comunicar ao ex-ministro Eliseu Padilha – um dos articuladores do vice-presidente Michel Temer – que a bancada de 49 deputados, a terceira da Câmara, vai votar 100% a favor do impeachment.

Além de fechar a posição única, Nogueira tentou dar um troféu de presente para Padilha, logo, para Temer: o deputado Waldir Maranhão, segundo ele, tinha decidido votar pelo impeachment. E por que seria um troféu? Porque Maranhão, vice-presidente da Câmara e ligadíssimo ao presidente Eduardo Cunha, tinha sido apresentado na sexta à noite como confirmação de uma “reviravolta” de última hora pró-governo.

Com a unidade do PP e esse anúncio da nova guinada de Waldir Maranhão, o Palácio do Planalto e os parlamentares governistas começaram a dar sinais de desânimo, mas a comemoração da oposição com o troféu durou pouco. Assim que a notícia saiu, o próprio Maranhão desmentiu, o que só confirma a guerra de versões e a disputa ferrenha pelos indecisos de última hora.

Tudo pode acontecer, mas, apesar das idas e vindas do vice-presidente da Câmara, o Dia “D” começa com uma tendência claramente favorável ao impeachment. Basta olhar o Salão Verde: horas antes da votação, está invadido por parlamentares pró-impeachment e bastante esvaziado de governistas. Isso diz muito sobre os ânimos de cada lado.