Fecha-se o cerco

Na reta final, os maiores partidos foram, um a um, fechando a favor do impeachment e contra a presidente Dilma Rousseff, isolando assim aqueles que formam o núcleo duro do governo contra o afastamento da presidente: PT, PCdoB e PSOL, que ficaram falando sozinhos e só conseguiram a aadesão até aqui do PDT.

Na direção oposta, marcharam todos os demais partidos médios e grandes que formavam a “base aliada” do governo: PP, PTB e PRB, por exemplo, que se uniram a PSDB, DEM, PPS. A qualquer momento está para sair a decisão do PSD e do PR. Já o PMDB, maior partido e beneficiário direto do impeachment de Dilma, tenta até a última hora chegar com o máximo de união na votação de domingo e “trabalha” os últimos resistentes.

A Rede Sustentabilidade é um caso à parte, já que tenta, também no caso do impeachment, se diferenciar do resto dos partidos. Sua líder, Marina Silva, preferia a cassação da chapa Dilma-Temer pelo TSE, mas também seguiu a maioria e orientou voto a favor do afastamento.

Ou seja: durante o processo na Câmara, Dilma ficou onde estava, mas a oposição avançou – e muito. Os governistas começam a jogar a toalha.