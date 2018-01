Sabe esse carrinho amarelo, tão bonitinho e com ar tão inofensivo? Pois é. Com cinco dedos de comprimento, esse é o modelo de celular que as facções criminosas vêm espalhando para seus líderes nos presídios. É com ele que os líderes comandam o tráfico, dão golpes, espalham o terror. De inocente, não tem nada!

