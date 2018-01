Barroso: se Pizzolato não pagar, volta pra cadeia

O ministro do Supremo Luís Roberto Barroso avisa de antemão que, se o ex-diretor do BB Henrique Pizzolato tentar não pagar a multa de R$ 2 milhões pela condenação no mensalão, vai voltar para a cadeia. Conforme o blog antecipou nesta quinta-feira, 28/12, Pizzolato entrou com pedido de indulto, para escapar da multa, no mesmo dia em que foi solto por determinação de Barroso.

“Não há esta possibilidade. Por decisão minha, ratificada pelo Plenário, mesmo com a obtenção do indulto o pagamento da multa continua sendo devido, sob pena de poder voltar à prisão”, reagiu Barroso.

Segundo o ministro, “o pagamento da multa é condição para a progressão de regime e a consequente possibilidade de indulto”. E insistiu: “Se parar de pagar, deixa de cumprir a condição e pode voltar para a prisão”.