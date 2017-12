Essa história do roubo no crédito consignado faz lembrar o episódio em que o então colunista Zózimo Barroso do Amaral foi preso pelo regime militar e, assim, recebido por um dos companheiro cela para presos políticos: “Os homens estão prendendo a eles mesmos”.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.