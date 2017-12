União fraterna

Na coluna a ser publicada no Estadão deste domingo, escrevo sobre a súbita unidade que se estabeleceu entre partidos adversários na crítica aos procedimentos da Justiça, da Polícia Federal e do Ministério Público agora que a Lava Jato e seus desdobramentos chegaram aos políticos de forma indiscriminada. Suas excelências deram para criticar as ações dos investigadores sem, no entanto, reagir com a mesma veemência aos atos de que são acusados os investigados.

Estão querendo, clara e inutilmente, mudar o foco da conversa.