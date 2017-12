Melhor assim

Em boa hora a comissão do impeachment no Senado desistiu de encurtar prazos e voltou ao calendário original. Evitou, assim, questionamentos e, com eles, mais atrasos. Demonstrou que, quando quer e se empenha, o Parlamento pode resolver as questões sem depender do Judiciário que, aliás, ao que tudo indicava, iria tomar a mesma decisão.

Quanto mais houver tentativas de alterar o rito assentado pelo Supremo Tribunal Federal, maior o espaço para ações com vista a postergações. À defesa de Dilma Rousseff obviamente interessa o ambiente litigante. Ao perceber isso, a maioria governista na comissão prestou um serviço a si, ao País e à continuidade normal do processo.