Ao que tudo indica o projeto de lei apresentado pelo deputado Mendes Thame reunindo 10 medidas de combate à corrupção sugeridas pelo Ministério Público Federal e encaminhadas à Câmara com mais de dois milhões de assinaturas de apoio, está falando de corda em casa de enforcado. Pelo seguinte: a proposta foi levada à presidência da Casa há mais de dois meses, recebeu sinal verde de Eduardo Cunha (ainda presidente), que se comprometeu a instalar comissão especial para exame do projeto, e desde então não se falou mais nisso.

Ou melhor, o deputado Mendes Thame vem tentando falar no assunto com o substituto de Cunha, Waldyr Maranhão, sem sucesso. Vai tentar de novo obter uma resposta sobre a instalação da comissão, amanhã e desta vez pessoalmente na audiência que ele e outros deputados terão com Maranhão, às 11h.