O relator da denúncia contra Michel Temer, Sérgio Zveiter (PMDB-RJ), se absteve de votar no parecer do tucano Paulo Abi-Ackel (MG). Zveiter fez relatório admitindo a denúncia. Mas acabou derrotado. Abi-Ackel então apresentou novo parecer, contrário a aceitação da denúncia. “Não votei para marcar posição contras as medidas tomadas pelo governo para obter esse resultado artificial”, diz Zveiter, sobre as trocas do governo na Comissão de Constituição e Justiça.

