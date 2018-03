Coluna do Estadão

Prática comum no ramo empresarial, o prefeito João Doria instituiu uma premiação mensal para o melhor secretário. Neste mês, Wilson Pollara, secretário da Saúde, ficou com o prêmio pelo trabalho realizado no Corujão da Saúde. Ao invés de uma foto na parede, Pollara levou um relógio para casa.

