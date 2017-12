Waldir Maranhão reaparece e resolve presidir sessão

Ele apareceu! Waldir Maranhão (PP-MA) está à Mesa, para a surpresa de todos, e vai presidir a sessão da Câmara em que o governo espera aprovar a DRU (Desvinculação de Receitas da União).

A presença de Maranhão foi motivo de piada entre os funcionários da Câmara. “El Bigodón voltou”, disse um servidor no plenário.

Já entre os deputados, a presidência de Maranhão gerou polêmica. Ele quis passar por cima do acordo feito ontem pelo segundo vice-presidente, Giacobo (PR-PR), de votar o segundo turno da PEC da DRU, e iniciou a sessão com projeto de criação de universidades federais.

“Ou vai votar o acordo ou vamos obstruir”, ameaçou reiteradamente o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Giacobo disse à Coluna do Estadão que foi pego de surpresa com a decisão de Maranhão de assumir o comando da sessão. “Só me avisaram que ele ia presidir”, afirmou o deputado enquanto Waldir Maranhão estava ausente.