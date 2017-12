Coluna do Estadão

Wladimir Costa, grande surpresa no Conselho de Ética ao pedir a condenação de Cunha, já havia chamado atenção na votação do impeachment, quando defendeu a saída de Dilma Rousseff enrolado em uma bandeira do Pará e estourando confetes. Entre outros, o deputado dedicou seu voto à sua “mãezinha”.

