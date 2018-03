O volume de saques das contas inativas do FGTS foi maior do que o governo esperava. As primeiras projeções indicavam que os saques atingiriam 70% do total disponível, cerca de R$ 34 bilhões.

Agora, a alta procura faz com que o governo preveja que os R$ 43 bilhões disponíveis para as contas inativas sejam sacados até 31 de julho.

