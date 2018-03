“Você é nosso e nós somos teu (sic)”, disse petista a Sergio Cabral em 2012

Preso nesta quinta-feira pela Polícia Federal, o governador Sérgio Cabral era considerado um dos peemedebistas mais alinhados com o PT durante os governos Lula e Dilma. Ganhou notoriedade uma troca de mensagens entre ele e o ex-deputado Cândido Vaccarezza em que o petista diz: “A relação com o PMDB vai azedar. Mas não se preocupe. Você é nosso e nós somos teu (sic)”.

A imagem do torpedo foi gravada pelo SBT em 2012, durante reunião da CPI do Cachoeira. Na sessão, o PT evitou que o proprietário da Delta Construções, Fernando Cavendish, fosse convocado para depor. Anos depois, Cavendish se tornou um dos algozes de Cabral. Em delação premiada, ele contou que pagou propina para o ex-amigo governador e que deu um anel de R$ 800 mil de presente para a então primeira-dama Adriana Ancelmo. As informações ajudaram a levar o peemedebista preso nesta quinta-feira.