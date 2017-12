“Você acha que o Janot se esqueceria dele?”, ironiza aliado sobre pedido de prisão de Cunha

Um aliado do presidente da Câmara afastado, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), disse reservadamente que o pedido de prisão do peemedebista por obstruir a Lava Jato já era esperado.

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prisão da cúpula do PMDB: o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), do senador Romero Jucá (PMDB-RR) e do ex-presidente José Sarney (PMDB-AP). A informação foi confirmada pela Coluna do Estadão.

“Você acha que o Janot se esqueceria dele?”, ironizou um aliado de Eduardo Cunha. O presidente da Câmara afastado se diz alvo de perseguição do procurador-geral da República, para quem Cunha ainda manobra para influenciar no processo do Conselho de Ética que pede a cassação do peemedebista.