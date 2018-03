Vírus atinge 300 alunos na escola de Michelzinho, filho de Temer

A Escola das Nações do Lago Sul, onde estuda Michelzinho, filho do presidente Michel Temer, enfrenta problemas com suspeita de água contaminada por vírus. Há pelo menos duas semanas, cerca de 300 crianças passaram mal com febre, náuseas e diarreia. Alguns estudantes deixaram de assistir às aulas, que não chegaram a ser suspensas. O colégio passou a comprar galões de água mineral para fornecer às crianças e para preparar os alimentos. (Naira Trindade e Carla Araújo)

