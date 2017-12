Coluna do Estadão

Uma das razões da irritação de Renan Calheiros com o governo foi o veto dado pela equipe econômica à medida provisória que socorria pequenos agricultores dos Estados do Nordeste.

A medida foi barrada pela Fazenda porque foi inchada com socorro até para grandes usineiros. Revista nos excessos, será reeditada, o que agradou a Renan.

