O veto da Polícia Federal à indicação do procurador Bonifácio Andrada colocou o deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR) de volta na novela da nomeação do ministro da Justiça. Embora seja do PMDB, ele tem apoio entre os tucanos.

