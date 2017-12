Veja quem são os presos da Operação Turbulência

Cerca de 200 policiais federais cumprem 60 mandados judiciais, sendo 33 de busca e apreensão, 22 de condução coercitiva e cinco de prisão preventiva. Também estão sendo cumpridos mandados de indisponibilidade de contas e sequestro de embarcações, aeronaves e helicópteros dos principais membros da organização criminosa.

Os mandados de prisão preventiva, quando não há prazo para que sejam soltos, são contra: João Carlos Lyra Pessoa de Melo Filho, Eduardo Freire Bezerra Leite, Apolo Santana Vieira e Arthur Lapa Rosal. A Coluna do Estadão ainda não conseguiu contato com as defesas.

As ações estão sendo cumpridos no Aeroporto de Guararapes, nas cidades de Vitória de Santo Antão e Lagoa de Itaenga e, ainda, em Boa Viagem, , Pau Amarelo, Imbiribeira, Piedade, Cordeiro, Espinheiro, Alto Santa Terezinha, Barra de Jangada, Ibura, Moreno, Várzea, , Pina, Muribeca e Prazeres.