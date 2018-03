É certo que o governo receberá, pela área no porto do Rio de Janeiro que vai leiloar na quinta, um mega-ágio. Com o preço mínimo fixado em um real, qualquer oferta de valor equivalente a um picolé de frutas e o governo já estará arrecadando uns 150% mais do que o esperado.

