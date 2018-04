Valdemar Costa Neto emplaca até novo presidente da Valec

Atuando nos bastidores da política desde que foi condenado no processo do mensalão, o ex-deputado Valdemar Costa Neto (PR-SP) tem nomeado no governo Temer mais gente do que muitos congressistas. O mais recente foi na Valec. É dele a indicação de Mário Mondolfo para presidir a empresa, que cuida de construção e exploração de ferrovias. Valdemar também emplacou Maurício Quintella no comando do Ministério dos Transportes, fora outros dirigentes. Desde Lula, todos os seis ministros da pasta são do partido de Valdemar.

Em delação premiada, o ex-presidente da área de Construção da Andrade Gutierrez Rogério Nora de Sá acusou Costa Neto de receber propina de contratos da Valec. O PR e o ex-deputado não comentam temas judicializados.

