Coluna do Estadão

Mesmo que a crise política piore, o governo tem uma arma secreta para garantir votos pró-impeachment no Senado. Ainda há cargos na máquina federal ocupados por petistas para serem oferecidos aos mais resistentes à cassação de Dilma Rousseff.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao