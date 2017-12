Única agenda de secretário de Doria é palestra no Lide

O único compromisso na agenda do secretário de Desestatização do município de São Paulo, Wilson Poit, na terça, 5, foi palestra para o Lide, empresa de eventos fundada pelo seu chefe, o prefeito João Doria (PSDB).

Procurado pela Coluna, Poit diz que no evento, em Ribeirão Preto, falou sobre o plano de desestatização da Prefeitura para 150 empresários e que João Doria não sabia do compromisso. A Prefeitura afirma que é função do secretário falar do programa.

O secretário, um dos mais poderosos da gestão Doria, disse, ainda, que ficou envolvido com o evento das 9 horas às 15 horas. Depois disso, voltou de helicóptero para São Paulo de onde acompanhou do seu gabinete uma votação na Câmara de Vereadores (o que não consta da agenda). Poit alega que falou com vários vereadores sobre a votação. Perguntado quais, afirmou: “Bruno Covas”. Lembrado que Covas é o atual vice-prefeito de São Paulo, desconversou.

