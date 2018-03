Um ano após acidente em Mariana, Temer recebe Pimentel e Hartung

A dois dias de completar um ano do acidente que devastou Mariana (MG), o presidente Michel Temer vai se reunir com os governadores de Minas Gerais, José Pimentel (PT), e do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB), na quinta-feira, 2, no Palácio do Planalto. Na pauta, os agravamentos dos impactos ambientais no Rio Doce.

Em 5 de novembro de 2015, a Barragem de Fundão, da Samarco, se rompeu e despejou mais de 34 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração. A lama percorreu vales de Minas Gerais, poluiu o Rio Doce, atingiu o Atlântico, a 650 quilômetros de distância. Os dejetos deixaram centenas de desabrigados e matou 19 pessoas. (Naira Trindade)