Após a Coluna do Estadão noticiar pagamentos que chegaram a meio milhão de reais a juízes do Mato Grosso, o CNJ decidiu tomar atitude. Vai monitorar online os gastos dos tribunais e, em 30 dias, deve implementar uma plataforma para que todos informem ao público os salários pagos com detalhamento dos valores. O TJMT diz que os pagamentos foram regulares. Por Andreza Matais e Marcelo de Moraes, editores da Coluna do Estadão.

