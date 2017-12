A TV Câmara transmite ao vivo a entrevista do presidente afastado da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), em um “canal alternativo” em seu site. Servidores da Câmara disseram à Coluna do Estadão que conseguem assistir à fala do peemedebista pela TV, em um canal interno.

