Tucanos não querem apoiar PSB em São Paulo

No PSDB paulista, ninguém quer bater de frente com o governador Geraldo Alckmin, pré-candidato à Presidência em 2018. Mas dirigentes tucanos já deixaram claro para ele e seus aliados que é “zero” a chance de o partido apoiar o vice-governador Márcio França, do PSB, para sua sucessão. Segundo esses líderes, o PSDB não abre mão de disputar o governo, independentemente do projeto nacional de Alckmin, que incluiria aliança com o PSB. Nomes como os de José Serra, José Aníbal e Alexandre de Moraes são citados como possíveis candidatos.

