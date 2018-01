Tucanos discutem aos gritos na Câmara

Deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG)

Enquanto tucanos discutem a permanência do partido no governo Temer em reunião em São Paulo, dois tucanos se bicaram na lanchonete do plenário Câmara dos Deputados em Brasília.

Paulo Abi-Ackel (MG), Rogério Marinho (RN), Nilson Leitão (MT) e Marcus Pestana (MG) estavam na mesma mesa quando o clima esquentou. Abi-Ackel se levantou e, aos gritos, se exaltou com Leitão.

Quem participou da confusão diz que o motivo da briga é de “foro íntimo” e não conta mais nada.