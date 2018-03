TSE determina transferência de Garotinho para hospital

A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Luciana Lóssio determinou que o ex-governador do Rio Anthony Garotinho, preso na Operação Chequinho da Polícia Federal, seja transferido para hospital para realizar exames.

Garotinho foi preso na quarta-feira, 16, acusado de usar o programa social Cheque Cidadão para comprar votos em Campos dos Goytacazes, cidade do norte fluminense. Ele passou mal após a prisão e foi internado no hospital municipal Souza Aguiar, no centro do Rio, mas ontem à noite foi transferido para o presídio o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na zona oeste. A decisão foi do juiz Glaucenir Silva de Oliveira, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro do (TRE-RJ). (Mariana Diegas)