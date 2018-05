TSE ainda não recebeu prestação de contas do PSDB

O PSDB foi o único dos 35 partidos cuja prestação de contas de 2017 ainda não foi recebida pelo Tribunal Superior Eleitoral. O prazo final era 30 de abril. O PCB entregou com atraso, no dia 1° de maio. Até a noite desta quarta-feira, o tribunal não havia registrado a documentação tucana. Amanhã, será aberto um prazo de 72 horas para que a legenda entregue a documentação ou justifique o motivo de não tê-la feito. O diretor de Gestão Corporativa do PSDB, João Almeida, admitiu estar tendo problemas com o sistema do TSE para o envio do material, mas afirmou que a entrega está em andamento. (Naira Trindade)