Deputado do Solidariedade trai e vota contra Michel Temer

A troca do titular da Solidariedade na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara não garantiu voto ao presidente Michel Temer. Laércio Oliveira (SE), que substituiu o líder Aureo Ribeiro (RJ), que já havia entrado no lugar do polêmico Major Olímpio (SP), votou a favor da admissibilidade de denúncia. Era esperado que ele ajudasse Temer rejeitando o parecer de Sérgio Zveiter (PMDB-RJ). O parecer de Zveiter foi rejeitado por 40 votos, contra 25.

Outro lado:

Nota oficial do deputado Láercio Oliveira

Participei da votação na CCJ da Câmara dos Deputados desta quinta e, seguindo minha consciência, votei a favor do parecer que recomendava a continuidade da denúncia contra o presidente Michel Temer. No entanto, alguns colegas e veículos de imprensa têm me imputado erroneamente a pecha de “traidor” do governo.

Esse rótulo não me cabe porque nunca garanti ou divulguei qual seria meu voto após a leitura do relatório na comissão, justamente porque queria analisar com isenção os detalhes do parecer elaborado pelo relator Sérgio Zveiter.

Nem meu partido, o Solidariedade, nem o governo me pressionaram a votar desta ou daquela forma, dando-me total liberdade para decidir de acordo com minhas convicções. Portanto, afirmações de que eu votaria necessariamente contra a admissibilidade da denúncia eram tentativas fantasiosas de adivinhar meus pensamentos.

Considerei em meu voto que qualquer cidadão deve ser investigado se houverem contra ele indícios de irregularidades, independentemente do cargo que possa ocupar. Isso não significa de forma alguma que considere o presidente culpado. Caberá à Justiça tomar essa decisão.

Durante toda a minha atuação na Câmara dos Deputados meu partido me deu condições de trabalhar com independência, como quando presidi a Comissão de Desenvolvimento Econômico e relatei projetos importantes na Casa.

É importante destacar ainda que meu alinhamento com o governo sempre foi direcionado às políticas econômicas que auxiliem a geração de emprego e incentivem o desenvolvimento do setor produtivo do nosso país.

Deputado Laércio Oliveira

Solidariedade/SE